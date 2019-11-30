Команда Слуцкого потерпела очередное поражение в чемпионате Голландии

Матчем "Херенвен" – "Витесс" начался 15 тур чемпионата Нидерландов по футболу. "Витесс", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, уступил 2:3. Это поражение для команды Слуцкого пятым кряду.

"Витесс" очень мощно начал и к середине первого тайма выигрывал у фризов 2:0. Отличились Тим Матавж и Брайан Линссен. Очень активен был бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда. Но незадолго до перерыва в ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал Хихам Файк.

Второй тайм прошел под диктовку "Херенвена". На 56 минуте Митчел ван Берген сравнял счет, а еще через пять минут Йенс Одгор забил третий мяч, ставший победным. "Херенвен" выиграл 3:2. "Витесс" же проиграл в р=пятый раз подряд, а над Леонидом Слуцким нависла угроза отставки.