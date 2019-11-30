Прыжки на граблях: тысячи людей пострадали от финансовой пирамиды "Вкусно и сытно"

Казалось бы, время финансовых пирамид должно было закончиться ещё в 90-х, но нет – граждане, услышав про высокие проценты, сами отдают мошенникам деньги. В Саратове всех обогатить пообещал ипотечный сберегательный кооператив.

На лёгкий заработок, который сулит телевизионная реклама, купилась не одна сотня человек. Очевидная, схема финансовой пирамиды не остановила доверчивых людей. Им обещали баснословные дивиденды — от 13 до 20 процентов годовых. Выплаты раз в месяц или квартал. Наверное, именно поэтому суммы, которые приносили пайщики, зачастую доходили до полумиллиона рублей. Кто-то и вовсе отдавал последнее. Но везло далеко не всем. В основном тем, кто пришел в систему первым.

В офисах кооператива "Вкусно и сытно" людей обманывали тоже, что называется со вкусом. По сути, главной легендой организаторов было инвестирование в производство компании. Покупка конвейеров, открытие новых фабрик по производству колбас, печенья и прочих продуктов питания. Якобы колоссальные прибыли предприятия для вкладчиков публиковали в фейковых отчетах на страницах газет.

Ожидаемой прибыли, разумеется, для инвесторов не было. А вот организаторам заработать удавалось с завидным успехом. Сеть кооператива раскинулась почти по всей стране. Офисы компании за довольно короткий срок появились в 16 городах России. Впрочем, так же быстро и свернули деятельность.

Когда стало ясно, что деньги украдены – было уже слишком поздно. Но с фактами люди отказывались мириться. Летом этого года жители Тольятти и обманутые пайщики из других регионов сами пришли за своими вкладами к стенам фабрики.

Вместо успешного и масштабного производства, людей встретили несколько скромных автоматизированных линий, которые к тому же не работали. Да и чисто было так, признаются участники импровизированной экскурсии, словно готовой продукции здесь никогда и не было. Всё выглядело, как павильон для презентации.

Не найдя ответов на вопросы здесь, люди отправились к дому главы кооператива. Эти кадры сделаны летом этого года. Тогда Галина Федотова, организатор той самой пирамиды, гостям не открыла. Но справедливости людям добиться все же удалось. Главу кооператива накануне поместили в СИЗО. Однако количество заявлений в деле о мошенничестве продолжает расти.

"Лица из числа руководителей производственного кооператива, фабрика продуктов ВС, причинили материальный ущерб жителям Самарской области на общую сумму больше 400 миллионов рублей. По уголовному делу поступило больше полутора тысяч заявлений от жителей Самарской области. Больше тысячи допрошены и признаны потерпевшими", — Сергей Гольдштейн, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области.

Пострадавших от рук мошенников по всей стране, вероятно, больше в разы. Екатеринбург, Челябинск, Казань. Сообщения из разных уголков России. Но на месте одной разоблаченной фирмы, как в греческих легендах о гидре, появляются несколько других с похожими схемами.

Вернут ли пострадавшим вложенные средства – не ясно. Сейчас участники кооператива "Вкусно и сытно" настаивают на скорейшем аресте всего имущества Федотовой. В базе налоговой инспекции они обнаружили внушительный список имущества, квартиры, дома, землю, которые она приобретала на похищенные деньги. По мнению вкладчиков, этих средств хватит, чтобы вернуть большинству пострадавших.