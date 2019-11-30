Леонид Слуцкий покинул пост тренера "Витесса"

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса". Причиной стало неудачное выступление "орлов" в чемпионате Голландии.

В матче 15 тура Эредивизие "Витесс" проиграл в гостях "Херенвену" 2:3. При этом команда Слуцкого вела по ходу встречи 2:0, но потерпела пятое поражение к ряду. Сразу после этой игры Леонид Викторович подал в отставку.

Леонид Слуцкий возглавил клуб из Арнема летом 2018 года. В прошлом сезоне "орлы" заняли пятое место. В нынешнем сезоне "Витесс" выдал лучший старт в истории, но затем последовали пять поражений, приведшие к отставке российского тренера.