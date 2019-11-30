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30 ноября 201912:58 Сергей Брилев

Лавров привел пример полного единодушия Москвы и Вашингтона

Лавров привел пример полного единодушия Москвы и Вашингтона

6 января 2020 года "Вести в субботу" и Институт Беринга — Беллинсгаузена из Монтевидео планируют открыть на российской базе "Беллинсгаузен" в Антарктиде памятник Фаддею Беллинсгаузену работы скульптора Алексея Леонова. В Антарктиде Беллинсгаузен будет в человеческий рост. Кстати, для наших недругов и прочих болтунов специально сообщим: наша инициатива с памятником согласована с петербургским Арктическим и антарктическим институтом, но ни на памятник, ни на перелет до Антарктиды ни копейки денег налогоплательщиков не ушло и не уйдет — все профинансировали филантропы. Ну, а повод очевиден: в начале следующего года — 200 лет как экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" первый в мире увидела шестой континент, Антарктиду.

Есть такое справедливое выражение: держава может считаться поистине великой, если у нее есть программы ядерная, космическая и антарктическая. 1 декабря — важный в этом смысле юбилей- 60-летие Договора по Антарктике, благодаря которому российские полярники и продолжают дело Беллинсгаузена и Лазарева. Но этот договор есть кому "раскачивать". Интервью "Вестей в субботу" про Антарктиду с главой российского МИД Сергеем Лавровым сопроводим поистине интригующими деталями. Мало кто отдает себе в этом отчет, но, начиная с ХХ века и по сей день, с Антарктидой связана очень хитрая интрига.

Обычно про Антарктиду первым делом вспоминают, что коренные жители там — пингвины и что там очень холодно. Но на самом деле вокруг Антарктиды еще как жарко. Настоящая гонка за Антарктиду началась в 30-х. Предвоенная экспедиция к "белому континенту" нацистов из "Третьего рейха". Это даже породило миф о том, что немцы основали там базу, на которую весной и летом 1945 года перебрался чуть ли не сам Гитлер. На самом деле в мае и июне в южном полушарии начинается зима, и никакие подлодки никогда бы туда не дошли. Эта популярная в Интернете фотография — откровенный монтаж. Но!

Факт есть факт: сразу после войны к берегам Антарктиды выдвинулась огромная армада Военно-морских сил Соединенных Штатов. Такого скопления боевых кораблей и самолетов Антарктида не видела ни до, ни после. Министр ВМС США Джеймс Форрестол был тогда весьма откровенен: "В мире существует лишь одно нетронутое хранилище полезных ископаемых. Этот регион известен как Антарктика. По площади она превышает США и Европу вместе взятые. Американское правительство отправляет туда военно-морскую экспедицию".

Те события мы перед нынешним юбилеем вспомнили с главой МИД России Сергеем Лавровым.

- Антарктида после ее открытия, конечно же, была лакомым кусочком, все хотели застолбить там себе какую-то территорию. Доходило даже до серьезных межгосударственных обострений, — отметил Сергей Лавров.

- Стреляли.

Ветеран советской дипломатии Олег Хлестов занимался Антарктикой десятилетиями. Так что там в договоре-юбиляре, который определяет Антарктиду как всеобщее достояние и зону мира?

"Пять основных положений. Антарктика не должна использоваться в военных целях. Огромная территория, Антарктида — это ведь шестой континент. И на нем запрещается ведение военных действий. Только мирные цели", — пояснил Олег Хлестов.

Но как же на это согласились? Здесь свою роль сыграл уже Советский Союз. С 1938-го по 1945 годы судно "Слава", которое, согласно хронике, встречали в порту Одессы, называлось "Викингер". Советский Союз получил его в счет репараций Германии и сразу выдвинул в Антарктиду. Американцы поняли, что русские не откажутся от своего права на Антарктиду как первооткрыватели. Но все было еще сложнее.

- А были ли попытки объявить Антарктику, тоже принадлежащей кому-то?

- Да, — сказал Олег Хлестов.

Посмотрим на то, какие страны или владения каких стран "смотрят" на Антарктиду. Это, например, Австралия, Новая Зеландия, Франция, Норвегия. Вот, продлевая меридианы до южного полюса, они с начала ХХ века и стали резать "антарктический пирог" на свои дольки. При этом британцы, аргентинцы и чилийцы, одновременно претендуя на одни и те же территории в Южной Атлантике, одновременно претендуют на одни и те же земли на "белом континенте". Пахло порохом.

Англо-аргентинская война 1982 года за Фолкленды-Мальвины — иллюстрация того, что было бы и с Антарктидой. Эти острова — только чуть севернее 60 градуса, ниже которого, согласно договору. начинается зона мира. И, кстати, британцы и аргентинцы именно от этих островов продевают меридиан и на Антарктику.

- Да, целый ряд стран в прошлом веке заявлял свои претензии на часть материка и прилегающие воды Южного океана, — отметил Сергей Лавров.

- Треугольничек рисовали на карте.

- Это называлось секторами, да, треугольнички. Советский Союз и Соединенные Штаты в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий и несогласии с делением Антарктиды на сектора и за сохранение Антарктиды в качестве всеобщего достояния человечества.

Но как было Москве и Вашингтону выработать договор, который бы заставил других отказаться от своих претензий? В итоге придумали хитрый принцип: претензии не отменены, но заморожены.

"Вот вам молчаливое взаимопонимание, компромиссное. Не отказываюсь от заявленных претензий, но и не препятствую работе других", — подчеркнул Олег Хлестов.

- Получается, что позиция России и Америки по Антарктиде — один из тех примеров, где полное единодушие Москвы и Вашингтона?

- Да. Этот опыт надо использовать и в современных конфликтах, — уверен Сергей Лавров.

Но еще пять лет назад, когда мы проводили в Антарктиде рекогносцировку под памятник Беллинсгаузену, ситуация опять выглядела тревожной. Коренные жители этой части света — пингвины, но сейчас только на один из секторов Антарктики претендует сразу три страны. Это Британия, Аргентина и Чили.

Ручей на острове Ватерлоо условно разделяет российский и чилийский сектора. Но это между базами, не в плане суверенитета. Ну вот какая история — впадает этот ручей в океан. А дальше — морской шельф. Кому он принадлежит? Оказывается, этот вопрос международный антарктический договор вообще никак не описывает. И уже нашлись претенденты на то, чтобы объявить территориальные претензии на шельф.

Не будем забывать, что еще в 1947 году сказал министр ВМС США Джеймс Форрестол. "Правительство США хочет исследовать сокровища Антарктики и рассказать об этом всему миру в интересах всего человечества", — заявил он.

Ну, про "все человечество" — это лукавство. Между тем, судя по соседним землям, в Антарктиде могут быть и нефть, и газ, и алмазы. Есть ли?

"А это никто не знает. Чтобы узнать, есть или нет, надо исследовать", — подчеркнул Олег Хлестов.

Опять же в этом очень удачном Договоре об Антарктике нет слов о запрете добычи ресурсов, но ее можно вести лишь после только того, когда будет признано, что эта добыча может быть допустима и не наносить вред.

"Видите как, и запретили и не запретили вроде, а фактически запретили", — уточнил Хлестов.

Другое дело, что "ползучая суверенизация" все-таки идет. Например, некоторые страны объявляют в "своих" водах зоны особой экологической защиты. Но больше все-таки позитива.

Когда на чилийские базы в Антарктиде прилетал генерал Пиночет, который у себя в стране нещадно убивал и сажал коммунистов, а с СССР разорвал дипотношения, то, как рассказывают российские полярники, в Антарктиде он с советскими все-таки общался — чилийцы тогда лечились у советских врачей. Полярное братство — тема особая, вне политики.

- Где гарантия того, что договор об Антарктиде продолжит работать, что мир не скатиться когда-нибудь к вооруженному конфликту?

- Я думаю, что ни у кого нет настроения этот договор подрывать. Каких-либо признаков того, что договор будет подвергаться испытаниям, мы не наблюдаем, — заверил Сергей Лавров.

Но ухо надо держать востро.

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