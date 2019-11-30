По миру прокатилась истерическая волна массового шоппинга. "Черная пятница" наступила!

"Черная пятница" — праздник маркетологов и опустошение кошельков. За день число покупок выросло на четверть. А впереди еще выходные с распродажами. Шопоголики сметают все подряд — нужное и ненужное. Лишь бы стояло заветное слово — скидка.

От Японии до Штатов. Этой ночью по всему миру прокатилась волна бессонницы. Миллионы покупателей — в прямом смысле — штурмовали магазины. "Черная пятница" каждый год похожа на всеобщее помешательство.

Мегамоллы обещают завораживающие скидки до 90%. Часто фейковые. Реальные могут быть не больше 15. Но упустить выгоду многие просто не могут. Готовы буквально биться за товар — "черная пятница" без драки, как свадьба без невесты.

"Гомер Симпсон пришел в молл и увидел какую-то штуку за 2 цента, он сказал, понятия не имею, что это, но всего 2 цента — берем! И так и работает сейчас сознание у людей, надо-не надо, сегодня купим, завтра, может быть, пригодится", — полагает Арсен Даллакян, поведенческий маркетолог.

Простые цифры. В России лишь половина покупателей верит в реальность скидок во время "чёрной пятницы". При этом 70% опрошенных планируют шоппинг в этот день. И так по всему миру.

Когда скидки горят, к покупкам советуют подходить с холодным расчетом. Составлять списки и планировать бюджет на шоппинг. Но статистика говорит — так поступает меньше 1 процента покупателей.

В интернете сейчас такой же ажиотаж. Именно онлайн-магазины делают основные продажи. На крупнейшей китайской платформе россияне во время недавней распродажи уже закупились более чем на 17 миллиардов рублей.

Эксперты лишь просят быть осторожней — велик риск нарваться на мошенников. Год назад после "черной пятницы" прибыль считали не только порядочные продавцы, но и аферисты.

"По нашим данным и исследованиям , которые мы проводили, до 200 тысяч человек ежемесячно становятся жертвами таких мошенников. И в этот период в 2018 году удалось похитить 251 миллион рублей у россиян", — предостерегает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Самые грандиозные распродажи в этот день в Соединенных штатах. Но "черная пятница" — это не только покупки, но и драки и давки. За 10 лет 11 человек погибли и более 100 получили травмы именно в этот день. Но желающих устроить уикэнд разгульного шопинга меньше не становится.

Старые холодильники и микроволновки. Уже ненужные покупки прошлой "черной пятницы". В знак протеста их разложили на дороге французские эко-активисты. Блокировали въезд на склад Amazon под Парижем, возмущенные чрезмерным потреблением.

"Черная пятница" только начало сезона. Дальше — киберпонедельник, большая распродажа-онлайн. А там и рождественские скидки. Волей-неволей придется решать — либо вновь расчехлять карточку, либо, наконец, включить рассудок и не поддаваться массовой шопинг-истерии.