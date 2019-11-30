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30 ноября 201915:15 Александр Ревунов

Украина передала России останки воинов-красноармейцев

Украина передала России останки воинов-красноармейцев

Событие в делах России и Украины, которое можно назвать жизнеутверждающим. В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной украинские поисковики передали останки воинов-красноармейцев, которые погибли в кровопролитных боях за Харьков.

Российско-украинская граница. Пункт международного пропуска Нехотеевка. Проверка документов, досмотр багажа — пограничники и таможня действуют по четким инструкциям. Но для этой группы был выделен "зеленый коридор".

Возвращение на родину спустя 78 лет. Останки семи бойцов Красной Армии были обнаружены сводным отрядом украинских поисковиков во время летней экспедиции. Они — патриоты своей страны, поэтому чтят нашу общую историю. Их цель — вернуть из небытия имена погибших героев.

В гробах — солдаты Второй мировой, бойцы Красной Врмии. Они пали, пытаясь прорвать окружение Барвенковского котла.

Весной 1942 года здесь проходила линия фронта. Красная Армия рвалась освободить Харьков, обратить немцев в бегство. Но стратеги Генштаба недооценили резервы Вермахта. Противостояние двух армий стоило жизни сотням тысяч солдат и офицеров.

Сегодня о тех событиях напоминают лишь обелиски на братских могилах. Безымянных. Участники всеукраинской вахты памяти уже не первый год приезжают на эти поля. Проводят раскопки, опираясь на архивные данные и карты времен войны.

"Всего потерь было только в одной операции в мае 1942 года около 270 тысяч пропавших без вести. Это страшная цифра. То есть все остальные люди, 8 тысяч, похоронены, а все остальные — в полях", — сказал Ярослав Жилкин, руководитель поискового отряда "Народная память" (Украина).

Брать с собой в бой медальон считалось плохой приметой. Найти хорошо сохранившейся медальон — большая удача. Чаще поисковикам попадаются личные вещи погибших бойцов. Иногда на фляжках, котелках, часах находят заглавные буквы имен и фамилий.

Личность рядового Вячеслава Гладкова удалось остановить благодаря сохранившемся фрагментам партийного билета. Уроженец Астрахани, отец двоих детей, он работал в типографии, в партию вступил перед войной. Погиб при форсировании реки Псел. Но похоронку его семья так и не получила.

Запросы в Министерство обороны, архивы, поиск однополчан. Долгие годы семья Матвея Фомичева надеялась найти хоть какую-то информацию о пропавшем без вести солдате. Пожелтевшая фотография, письма с фронта — все это было бережно сохранено.

В горную Чечню, в родовое село Хиндой, возвращается красноармеец Жабар Истаумов. Здесь он будет похоронен рядом со своими предками. По местному обычаю.

Траурный груз уже отправился в Москву. Останки погибших бойцов будут переданы родственникам. Они вернутся домой: в Астрахань, Чечню, Тулу, где будут перезахоронены с подобающими почестями.

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