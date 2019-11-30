Александр Емельяненко отправил Михаила Кокляева в нокаут

В Москве прошел поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.

Бой проходил по правилам бокса. Было запланировано четыре раунда, но все кончилось уже в первом. Емельяненко отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. После выхода на свободу из мест заключения Александр выиграл 5 боев из шести. В еще одном была зафиксирована ничья.

Победитель боя получил 1 миллион рублей призовых. Гонорар Кокляева составил 500 тысяч.