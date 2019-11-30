Александр Емельяненко: пусть Кокляев еще тренируется

В Москве прошел поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой проходился по правилам бокса и завершился досрочной победой Емельяненко в первом раунде.

Через две минуты 47 секунд после начала боя Емельяненко отправил соперника в нокаут. Победитель получил миллион рублей, побежденный – сумму вдвое меньшую. Александр после освобождения из заключения, где он отбывал наказание за изнасилование, одержал пятую победу в шести схватках.

"Я даже не почувствовал ударов Кокляева. Они были какими-то мягкими и некачественными. Я больше вспотел на разминке, нежели на ринге. Специально хотел растянуть бой, не хотел отправлять в жесткий нокаут. Хотел, чтобы он показал, что умеет. А так я мог бы закончить бой быстрее. Михаилу надо еще тренироваться и тренироваться", — приводит слова Емельяненко РИА Новости.

Михаил Кокляев не выглядел расстроенным. "Это был знаменательный день, было великолепно. Я хочу реванш в ММА. Помните героя кинофильма "Пролетая над гнездом кукушки", который попытался руками оторвать раковину от пола. У него это не получилось, но он сказал: "Зато я-то попробовал!" Вот и я попробовал. Пролетел над гнездом кукушки, над уникальным гнездом".