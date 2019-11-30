Пять человек, среди которых трое детей, погибли в ДТП с грузовиком

Авария произошла на трассе "Сибирь", по непонятной пока причине — легковушка внезапно выехала на встречную полосу, и столкнулась с грузовым автомобилем. От сильного удара пассажиры скончались на месте.

Всего несколькими часами ранее на том же участке произошла еще одна авария, в ней тоже погибли люди, отмечает телеканал "Россия 24".