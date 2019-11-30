Канадская полиция предотвратила нападение преступника на людей

Ещё одно нападение удалось предотвратить в канадском городе Виннипег. Там полиция в ходе напряженной погони задержала преступника. Ранее тот на угнанной пожарной машине попытался задавить людей в городском центральном парке.

В погоне за подозреваемым участвовали более десяти автомобилей, сообщает телеканал "Россия 24". Пожарную машину преступник угнал, когда та прибыла на вызов к месту ДТП, там на шоссе столкнулись несколько автомобилей.