Вышка отметила десятилетний юбилей Школы востоковедения

Школе востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики "Высшей школы экономики" — исполнилось 10 лет.

За эти годы Школа успела зарекомендовать себя, как ведущий востоковедческий центр, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас там учится около семисот студентов по четырем региональным направлениям: Арабский Восток, Китай, Корея, Япония.

На торжественном вечере, посвященном юбилею, выступили декан факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Караганов, гости из российских университетов и представители посольств.