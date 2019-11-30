В Нью-Дели открылась выставка фоторабот с конкурса имени Андрея Стенина

В Индии открылась выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Экспозиция в Нью-Дели — шестая по счету в мировом фото-шоу, сообщает телеканал "Россия 24". До этого снимки победителей уже увидели в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке и итальянском Сан-Донато-Миланезе.

Темы, изображенные на снимках, — на злобу дня. Вынужденная миграция, проблемы экологии, социальное волонтерство и защита животных.