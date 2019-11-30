В Кремле открылась необычная выставка предметов искусства Петра Первого

"Петр Первый. Коллекционер, исследователь, художник" — так называется новая выставка в Музеях Московского Кремля. Она — о малоизвестной стороне царя — его отношениях с искусством. Экспонаты собрали из Германии, Великобритании, Нидерландов.

Как и многие другие явления в жизни России, историю музейного дела в нашей стране можно разделить на эпоху до Петра и после. Двухлетняя дипломатическая миссия Петра Алексеевича в Европу, которую мы сегодня знаем как Великое посольство, открыла правителю глаза на то, что сокровища Оружейной палаты – это только собрание драгоценных предметов, но не более.

"И никакой не было идеи, что нужно собирать коллекцию систематически, что должна быть определенная идея для того, чтобы собирать эти коллекции. Это не должны быть какие-то дары, которые приходят от различных правителей, либо что-то, что закупается для украшения помещений во дворце. Что должна быть коллекция, отражающая интересы человека, собирающего их", — рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Вернувшись из путешествия, царь приказал сделать опись предметов, хранящихся в Оружейной палате. О малоизвестной стороне царя – его отношениях с искусством — новая выставка в Музеях Московского Кремля "Петр Первый. Коллекционер, исследователь, художник". Она открывается сокровищницей российских государей. Регалии власти династии Романовых – это символ величия монархов, их легитимности и международного престижа.

На экспозиции можно увидеть и документ, по которому путешествовал монарх. Эдакий загранпаспорт. Оформлен он, правда, на имя Петра Михайлова. Почему царская особа выбрала именно такой псевдоним – не поясняется.

Здесь же – вершина европейского ювелирного искусства, дары зарубежных дипломатов. В ту пору такие изделия называли "искусством для сокровищниц". Утилитарного смысла в подарках вроде этой потешной скульптуры нет. Зато важны филигранная работа мастера и тонкий юмор. Автор создал пародийный образ европейского монарха.

"Очень престижным и модным было иметь в сокровищнице механизмы, автоматы какие-то, потешные вещи. Ценилась виртуозность исполнения и драгоценные металлы, конечно же", — поясняет Ольга Дмитриева, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля, куратор выставки.

Вероятнее всего, из Голландии привез Петр Первый эту коллекцию экзотического для России того времени оружия. Эфес этого кортика специально для европейского рынка изготовили японские номера, рукоять кинжала украшена традиционными восточными орнаментами. Вьетнамский, китайский и даже марокканский мечи. К моменту, когда Петр Алексеевич прибыл в Европу, здесь уже была традиция коллекционирования холодного оружия.

"Они очень тесно связаны со вкусами того времени и интересом к этим регионам того времени. То есть если говорить о японском оружии, например, кортик с подобным эфесом Петр подарил другому коллекционеру, своему другу Августу Второму Сильному", — рассказывает Василий Новоселов, ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля.

Предметы, или как говорят музейщики, вещи для этой экспозиции привезли в Москву из Германии, Нидерландов, Великобритании, а также из архивов российских собраний. Кроме самой экспозиции, Музеи Московского Кремля подготовили множество образовательных проектов о петровской эпохе. Выставка "Коллекционер, исследователь, художник" стала первой в череде событий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое Россия отметит в 2022 году.