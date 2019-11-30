Ситуация в Венесуэле накаляется

Президент Николас Мадуро обвинил соседнюю Колумбию в подготовке новых провокаций. Утверждает, что по указке Пентагона на границе хотят устроить военный конфликт. По мнению Мадуро, у колумбийского лидера Ивана Дуке есть и личные мотивы: отвлечь внимание от народных протестов в его стране. В Каракасе объявлена мобилизация армейских подразделений, сообщает телеканал "Россия 24".