Гол и пас Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. "Даллас Старз" принимал обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" и проиграл 1:3.

На 16 минуте "блюзмены" вышли вперед после броска Колтона Парэйко. Этот гол оставался единственным вплоть до 57 минуты. Роле Хинц восстановил равновесие, но до овертайма дело не дошло. Во многом благодаря российскому нападающему "Блюз" Ивану Барбашеву. Сначала он помог Райану О'Райли вывести "Сент-Луис" вперед, а затем точным броском по пустым воротам закрепил победу гостей 3:1.

Теперь на счету Ивана Барбашева стало три гола и девять передач. Что касается российских игроков "Далласа", то Александр Радулов и Денис Гурьянов результативных действий не совершили. Вратарь "Старз" Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных.