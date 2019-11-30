Нападения в Лондоне и Гааге: хроника событий

Мужчина с ножом в разгар дня нападает на прохожих сначала в Лондоне, а спустя несколько часов жуткий сценарий повторяется в Гааге. В результате этих атак два человека погибли, ещё шестеро ранены.

Террориста на Лондонском мосту задержали с помощью огнетушителя и бивня нарвала, которыми вооружились его преследователи, выбегая вслед за ним из здания, принадлежащего гильдии продавцов рыбы. На видео, которое предоставили журналистам очевидцы, видно, как эти смелые люди преследуют и останавливают злоумышленника, в руках которого два больших ножа. Позже к ним присоединяются другие прохожие. Сообща им удается свалить преступника на асфальт. Они выбивают у него тесаки. Все происходит до появления полиции. Полицейские буквально растаскивают людей в разные стороны. Через некоторое время раздаются выстрелы.

Усман Хан — так звали ликвидированного террориста. Ему было 28 лет, шесть из которых он провел в тюрьме. Его осудили за террористическую деятельность. Год назад Хана выпустили на свободу, повесив на него электронные браслеты для дальнейшего наблюдения. Свое нападение он совершил во время конференции выпускников Кембриджского университета по вопросам реабилитации бывших заключенных. Свидетели сообщают, что нападавший угрожал взорвать здание, на нем был пояс со взрывчаткой, который оказался муляжом.

"Злоумышленник сначала посетил мероприятие в здании гильдии рыботорговцев. Мы полагаем, что нападение началось внутри, затем он покинул здание, и направился к Лондонскому мосту, где был задержан и впоследствии застрелен вооруженными офицерами полиции".

Террорист успел ранить пятерых человек. На месте скончались двое из них: мужчина и женщина. В реанимации сейчас находятся еще две женщины и один мужчина. Премьер-министр Борис Джонсон провел экстренное совещание в Лондоне, заявив, что прерывает свою предвыборную кампанию.

"Я уже давно доказываю, что отпускать особо жестоких преступников из тюрьмы раньше времени опасно. Поэтому очень хорошо, что мы избавились от такой привычки, и применяем соответствующее наказание для таких злоумышленников, особенно для террористов. Я думаю, это именно то, чего желает наша общественность", — заявил Джонсон.

Трагедия произошла накануне саммита НАТО, который состоится в Лондоне на следующей неделе. Спустя несколько часов аналогичное нападение было совершено на торговой улице в Гааге, где злоумышленник нанес ножевые ранения трем молодым людям.

Полиция Нидерландов упустила преступника и сейчас ведет поиски высокого мужчины в возрасте от 45-50 лет. Возникло подозрение, не связано ли это нападение с тем, что произошло в Лондоне, где на месте трагедии продолжают работать судебно-медицинские эксперты.

Все подступы к Лондонскому мосту оцеплены. Как сообщается, на неопределённое время. То же самое происходило здесь два с половиной года назад, когда вооруженные ножами террористы начали нападать на этом же месте на людей. Тогда здесь погибли 8 человек.

Возле одного из полицейских кордонов появились дощечки с призывами противостоять терроризму. "Мы пришли сюда, чтобы выразить свои соболезнования родственникам погибших. И не только тех, кто погиб сегодня в Лондоне, но и всех тех, кто пострадал от террористов в других городах, будь то Париж, Брюссель, Багдад или Карачи. Мы хотим сказать, что мы вместе с ними и мы против террора", — призывают люди.

Скотланд-Ярд просит очевидцев помочь следствию, в ближайшие дни в городе появиться дополнительные полицейские патрули.