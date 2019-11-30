Пожар в промзоне на востоке Москвы: погиб человек

В промзоне на улице Иркутская на востоке столицы произошел пожар, в результате которого погиб человек. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве в 8:02 в субботу, 30 ноября.

Горели второй этаж и кровля двухэтажного неэксплуатируемого отдельно стоящего деревянного здания. По сообщению ведомства, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

К месту пожара было отправлено 22 единицы техники и 88 человек личного состава. Пожар был локализован в 8.44 и ликвидирован в 9:26.