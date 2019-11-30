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30 ноября 201913:42 Сергей Брилев

Кудрин рассказал о "маленьких механизмах" влияния

Кудрин рассказал о "маленьких механизмах" влияния

В Москве проходит на Форум гражданских инициатив, который вновь собрал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

- Алексей Леонидович, правильное сочетание людей в костюмах и галстуках, в костюмах и без галстука, вообще без костюмов иногда, но о чем говорить?

- Общероссийский гражданский форум собирается в шестой раз, и мы каждый год избираем повестку. Она снова связана с тем, какое будущее нам нужно и какова роль гражданского общества в создании этого будущего. Для меня абсолютно ясно, что наша страна, которая, еще имеет элементы переходного периода. Выстраивает институты этого нового отношения власти, общества. И пока мы еще не удовлетворены тем, как взаимодействуют власть и общество, как реагирует на главные запросы общества власть, поэтому об этом и будем говорить.

- Такая прикладная история. Градостроительство. Иной раз люди воспринимают с опаской какие-то инициативы, потом проникаются ими, но возникает каждый раз вопрос: а как лучше, чтобы выборные представители народа предлагали что-то в города или чтобы пришли грамотные менеджеры?

- Весь мир, как правило, в подавляющем большинстве случаев мэров избирает. Потому что мэр должен каждодневно отвечать на запросы граждан. Если он не избран, то он по другим уже критериям общается с гражданами. Конечно, на первое место нужно ставить выборных мэров. У меня на этот счет абсолютная уверенность.

- Аксиома, я вижу, даже не требуя доказательств.

- Уверенность именно в нашем обществе, в котором всегда не хватало этого реагирования на его запросы. Мэр должен знать, что он зависит и избран своими гражданами, что он должен отвечать на их запросы. У нас и сейчас часто от выборов к выборам начинаются какие-то активные действия, какие-то ремонты дорог, коммунальных сетей, улучшение ситуаций в школах и поставки оборудования. К выборам. Но это должно быть постоянно. И вот эта зависимость мэра от граждан, который должен знать, что через 4 года или через 5 спросят по-настоящему и за 2 месяца этого не сделать, он должен на это реагировать. У нас, к сожалению, есть проблема, конфликт, особенно в крупных столичных городах наших областей, между губернатором и мэром. Он сложнее сегодня разрешается, к сожалению. Потому что губернатор считает, что он — хозяин всего региона и должен обязательно добиться того, чтобы мэр подчинялся ему. Но в средних городах, я считаю, вообще нет никаких коллизий. Уверен, должны быть исключительно выборные мэры.

- Я посмотрел на вашу программу, сразу три или четыре сессии мне описали. Вы призываете больше к диалогу гражданского общества и власти, а Счетная палата-то сама что-нибудь делает на этот счет?

- Дело в том, что Счетная палата как раз считается органом парламентского контроля, то есть ее аудиторы — их 12 — избираются Советом Федерации, и в этом смысле они действительно должны выражать и помогать продвижению интересов избирателей. Удивительный, уникальный для России институт, который профессионально помогать парламенту отвечать на запросы своих избирателей, а это значит, что стоит на первом месте? Уплата наших налогов и расходы наших бюджетов, которые обеспечивают и бесплатное образование, и бесплатное здравоохранение. А вопросы граждан: куда наши деньги пошли? И вот мы должны эту картину полностью раскрыть в интересах граждан и обеспечить и некоторый запрос, что в первую очередь надо делать. Не только на выборах это должно решаться, когда губернатор, мэр, президент избираются.

- Какой интересный круг вы сделали.

- Но и граждане должны каждодневно интересоваться этим. Что делает Общероссийский гражданский фронт? Он вырабатывает эти маленькие механизмы, как каждодневно влиять на ситуацию у себя в городе, у себя в области, у нас в стране. Нас все интересует. Это активные граждане.

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