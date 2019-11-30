Шахматы. Россиянка Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу

Российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей чемпионата Европы по блицу, который проходил в Монако. Всего на континентальном первенстве проходило 13 туров. По их итогам россиянка набрала 10 очков и стала недосягаемой для соперниц.

Следом за ней расположились сразу пять шахматисток, набравших 9,5 баллов. Тем не менее, на пьедестал попала Антуанета Стефанова из Болгарии и еще одна представительница России Валентина Гунина, проигравшая болгарке по дополнительным показателям.

В десятку лучших также вошла и Алина Кашлинская, набравшая также 9,5 баллов.