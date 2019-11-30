Селезнев о газовой инициативе фракции Порошенко: такие методы не улучшают диалог

Намерение возглавляемой бывшим президентом Украины Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" добиваться запрета прямых поставок газа из России прокомментировал первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев.

По его мнению, с точки зрения Киева это может выглядеть "абсолютно логичным шагом как некое усиление договорной позиции в переговорах по транзиту газа". Однако, говорит депутат, на Украине должны понимать: это не те методы, которые улучшают диалог.

"Россия всегда была за конструктивность", — заявил Селезнев RT. По его словам, абсолютно понятны и условия, необходимые и достаточные для полного восстановления транзита через украинскую газотранспортную систему.

Накануне депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Ивана Климпуш-Цинцадзе сообщила, что для ее фракции "Европейская солидарность" важно максимально помочь власти "выстоять против давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из РФ".

Поэтому, отметила она, члены ее фракции намерены инициировать постановление Рады и надеются на поддержку других депутатов Украины с тем, чтобы "предостеречь исполнительную власть Украины от возобновления этих прямых поставок за мифические скидки от РФ".

По словам Климпуш-Цинцадзе, российский газ не нужен Украине, чтобы пройти отопительный сезон, передает "Интерфакс". По ее словам, в украинские газохранилища закачано уже более 21,5 миллиарда кубометров голубого топлива, что позволяет не просто пройти отопительный сезон, но и обеспечивать потребности в газе гораздо дольше.

Подобные заявления, по мнению Селезнева, могут быть попыткой показать Евросоюзу, "насколько Украине тяжело в переговорах с Россией". Также, считает российский депутат, Киеву этой зимой может быть не так просто, и подобные заявления могут быть средством в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам.