Apple обозначила Крым российским после "углубленного анализа"

В компании Apple заявили, что обозначение Крыма в приложениях как российской территории сделано после рассмотрения американских и международных законов. Изменения, в частности, в приложение "Погода", внесены с учетом существующей политики в отношении оспариваемых регионов.

Как сказала пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Reuters, Apple проводит углубленный анализ того, как обозначать спорные границы в своих сервисах, и в результате компания может внести изменения в будущем.

В Госдуме РФ положительно восприняли решение Apple привести карты с существующим политическим положением полуострова.

На Украине, напротив, изменения восприняли крайне болезненно. Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг Apple резкой критике.

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году.