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30 ноября 201911:13

ДТП в Красноярском крае: возбуждено уголовное дело

фото: twitter.com/Новости Красноярска

По факту аварии в Уярском районе Красноярского края, в которой погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Дело возбуждено следователями Главного следственного управления регионального главка МВД по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Назначено проведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз.


Авария произошла утром в субботу, 30 ноября, на 935-м километре трассы Р255 "Сибирь". Легковой автомобиль "Тойота" внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Среди пятерых погибших в этом ДТП — трое детей, передает ТАСС.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, уже открыт для движения транспорта. Пробок не наблюдается, уточнили в региональном главке МВД.

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