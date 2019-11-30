Тренер Надаля: у Рафы проблемы, мы обратились к врачам

Тренер первого номера мирового рейтинга Рафаэля Надаля Франсис Роиг рассказал о состоянии здоровья своего подопечного. Специалист признался, что легендарный испанский теннисист испытывает определенные проблемы.

"У Надаля возникли проблемы с левой рукой и сейчас ему необходимо дать время на отдых, — приводит слова Роига Tennis World USA. – Травма не позволяет ему нормально выполнять форхенд, и мы уже обратились к врачам. В декабре ему предстоит сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби, после чего он отправится в Австралию".

Напомним, что накануне Надаль вместе со своими партнерами по сборной Испании одержал победу в Кубке Дэвиса. В финале испанские теннисисты по сумме трех матчей обыграли соперников из команды Канады.