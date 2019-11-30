РПЛ перенесла матч "Сочи" – "Оренбург" из-за эпидемии ангины

Российская премьер-лига объявила о переносе матча 18 тура между футбольным клубом "Сочи" и "Оренбургом", который был запланирован на первое декабря. Причиной переноса послужили форс-мажорные обстоятельства в команде с юга России.

Накануне стало известно о том, что в составе сочинской команды произошло массовое заболевание ангиной. В результате эпидемии команда накануне матча лишилась десяти футболистов и столкнулась с серьезными кадровыми проблемами.

В предстоящей игре "Сочи" попросту некого было бы выпускать в средней линии поля, поскольку наибольшее количество заболевших футболистов – как раз полузащитники. Впрочем, болезнь настигла и нападающего Антона Заболотного, и защитника Миху Мевлю, и сотрудников клуба.

В итоге из-за болезни была отменена пятничная тренировка южан. "Оренбург" дал понять, что пойдет навстречу сочинцам и, если потребуется, готов к переносу игры. В итоге, РПЛ одобрила перенос встречи на резервную дату, которая будет озвучена позже.