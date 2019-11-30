Шорт-трек. Россияне выиграли две медали на этапе Кубка мира в Японии

Российские шорт-трекисты завоевали две медали на проходящем в японском городе Нагоя этапе Кубка мира. Сборная России выиграла серебро в смешанной эстафете, а Семен Елистратов взял бронзу на дистанции 1000 метров.

Российскую команду в эстафете представляли Даниил Ейбог, Екатерина Ефремова, Евгения Захарова и Павел Ситников. Они преодолели дистанцию за 2 минуты 41,123 секунды. Первое место – у сборной Южной Кореи (2.40,993), третье – у спортсменов из Нидерландов (2.51,998).

Елистратов же дистанцию в 1000 метров преодолел за 1 минуту 27,321 секунды. Впереди него расположился корейский спортсмен Пак Чжи Вон (1.26,619) и представитель Венгрии Шаоан Лю (1.27,023).