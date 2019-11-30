"Торы" заступили на боевое дежурство в Арктике

В Мурманской области встал на боевое дежурство дивизион арктических зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, в субботу по этому поводу в Печенгском районе прошла торжественная церемония.

Три месяца военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота изучали новое вооружение и тренировались в контроле воздушного пространства и ПВО объектов.

ЗРК "Тор-М2ДТ" является развитием ЗРК "Тор", который поступил на вооружение Северного флота в 2018 году.

"Торы" способны поражать самолеты и ракеты на расстоянии до 15 километров и на высоте до 10 километров. Арктические варианты комплексов "Тор" и "Панцирь" производства Ижевского завода концерна "Алмаз-Антей" впервые показали широкой публике в Москве 9 мая 2017 года.