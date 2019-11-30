КХЛ. "Спартак" оборвал победную серию разгромным поражением от "Амура"

Хоккейный клуб "Спартак" потерпел разгромное поражение от хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Проходившая на стадионе "Платинум-Арена" встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу дальневосточной команды.

Победу "Амуру" принесли точные броски Гинека Зогорна, Кирилла Рассказова, Никиты Камалова, Дениса Голубева и Владислава Ушенина. Примечательно, что на протяжении большей части матча хозяева вели с минимальным счетом, а четыре шайбы забросили в течение пяти минут заключительного периода.

Для хабаровчан эта победа стала самой крупной в текущем сезоне КХЛ. Теперь у "Амура" 30 очков и 11 место на Востоке. "Спартак" же прервал свою победную серию из четырех матчей. После фиаско в Хабаровске у красно-белых осталось 40 очков. Они на пятом месте Запада.

В параллельном матче на Дальнем Востоке китайский "Куньлунь Ред Старз" в овертайме обыграл омский "Авангард" – 3:2. У представителей Поднебесной забивали Жильбер Брюле, Спенсер Фу и Треворр Мерфи – автор победного гола, а у омичей – Семен Кошелев и Алексей Потапов.