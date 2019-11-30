Обещал закрыть дело: замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по региону Михаила Бусылко и адвоката адвокатской палаты Владимирской области. Они обвиняются в получении и даче взятке в размере 18 миллионов рублей. Как рассказала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Бусылко за вознаграждение согласился закрыть уголовное дело в отношении клиента адвоката.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемых под стражу.

Как отметила Петренко, Следственный комитет уделяет пристальное внимание борьбе с коррупцией и "намерен оперативно и жестко реагировать".