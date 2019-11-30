МИД объяснил произошедший в Москве инцидент с чешской делегацией

МИД РФ прокомментировал сообщения о том, что чешского министра якобы не пустили в Казань. Ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы Минсельхоза Чехии Мирослава Томана связана с несоблюдением требований таможенного законодательства ЕАЭС, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Томана и сопровождавшую его делегацию чешских предпринимателей не выпустили из Москвы в Казань. В столицу Татарстана чешская делегация направлялась для участия в переговорах. После 10 часов ожидания чешская сторона приняла решение о прекращении рабочей поездки, и делегация вернулась в Прагу.

В сообщении констатируется, что подобный сбой допускается чешскими партнерами не в первый раз. Чешская сторона по официальным каналам признала свою ответственность за инцидент.