Хабибулин и Ларионов включены в тренерский штаб молодежной сборной России

Федерация хоккея России объявила об изменениях в тренерском штабе молодежной сборной России. Новые должности в "молодежке" получили советник главы штаба национальной сборной Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской команды Николай Хабибулин.

Ларионов станет тренером молодежной команды России, в то время как Хабибулин будет выполнять знакомую ему работу – тренировать вратарей, сообщает официальный сайт ФХР. На данных должностях они заменили Юрия Бабенко и Владимира Куликова.

Таким образом, полностью тренерский штаб молодежной сборной России теперь будет выглядеть следующим образом: главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Игорь Ларионов и Александр Бойков, тренер вратарей – Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке – Филипп Арзамасов.

Ларионов и Хабибулин приступят к работе в новой команде 9 декабря, когда приедут на сборы в УТЦ "Новогорск". На подмосковной базе хоккеисты будут проходить подготовку к финальному этапу чемпионата мира.