В киевском аэропорту нашли гранату

В киевском аэропорту Борисполе нашли гранату Ф-1. Полицейские изъяли взрывное устройство из багажа 36-летнего жителя Донецка, намеревающегося улететь в Хургаду.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК Украины, передает "Интерфакс".