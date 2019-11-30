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30 ноября 201913:25

В киевском аэропорту нашли гранату

Zuma/ТАСС

В киевском аэропорту Борисполе нашли гранату Ф-1. Полицейские изъяли взрывное устройство из багажа 36-летнего жителя Донецка, намеревающегося улететь в Хургаду.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК Украины, передает "Интерфакс".

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