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30 ноября 201913:23

Водитель маршрутки обвинил ставропольского полицейского в нападении. Видео

ВКонтакте/moysk

В Сети опубликованы кадры конфликта, возникшего между полицейским и водителем маршрутки — как утверждают очевидцы, видео было снято на днях в станице Ессентукской Ставропольского края.

 

По предварительным данным, майор полиции, ехавший на личном автомобиле, заметил, что водитель маршрутного транспортного средства нарушил правила дорожного движения, проскочив на красный свет.

Правоохранитель остановил маршрутку, но, судя по словам свидетелей, несколько перестарался и разбил боковое стекло микроавтобуса как раз в том месте, где находился несовершеннолетний пассажир. Девочка не пострадала, но была испугана произошедшим.

В ходе беседы на месте инцидента стороны не пришли к консенсусу и продолжили общение в отделе полиции. О результатах разбирательства пока не сообщается.

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