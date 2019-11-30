"Губы дьявола": врач прокомментировала новый тренд

Новый тренд бьюти-индустрии — губы необычной волнистой формы, именуемые "губами-патиссонами", "губами дьявола" и "губами-зонтиками" — прокомментировала врач-косметолог Александра Гонт. По ее словам, это безболезненная процедура, после которой губы спустя какое-то время должны вернуться в первозданный вид.

Это не опаснее любой другой косметологической инъекции при условии выполнения процедуры в условиях специально оборудованного кабинета. Если мастер введет хорошую гиалуроновую кислоту и если это татуаж, эта кислота выведется из организма. При этом аллергики, имеющие проблемы с иммунитетом, иногда могут получить постоянную травму из-за образования рубцовой ткани.

По мнению косметолога, потенциальная целевая аудитория для "губ дьявола" — те, кто готов делать пирсинг, татуировки на лице, раздвоенные языки и тому подобное. Эта мода пройдет, считает она.

Эстетически это не очень красиво, и делать такую процедуру согласится далеко не каждый специалист, считает Гонт. Задача косметологов — "как раз-таки нести и пропагандировать красоту и эстетику", — заявила она сайту "360". А вот люди, далекие от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги, и их удел — уродовать других людей, говорит специалист.