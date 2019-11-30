Москву ждут снег и волны потепления

В декабре москвичей ждут как снег, так и "волны потепления". Как рассказал "Российской газете" руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, первый месяц зимы, возможно, будет проходить по осеннему погодному сценарию.

Декабрь в целом будет теплым, отметил Варакин, потому что синоптики не ожидают "холодных затоков с востока". Устойчивые холода и снежный покров должны установиться к 15-20 декабря, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, в воскресенье в Москве возможен гололед, но к пятому декабря температура поднимется.