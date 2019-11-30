Лыжница Непряева выиграла бронзу этапа Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на первом этапе Кубка мира, проходящего в финском Руке. 24-летняя россиянка преодолела 10 километров классическим стилем за 27 минут 31.9 секунды.

Победительницей гонки стала норвежская спортсменка Тереза Йохауг, время которой составило 26 минут 47,5 секунды. Второй к финишу приехала Криста Пярмякоски из Финляндии. Она отстала от норвежки на 30,1 секунды.

В Топ-20 также вошла еще одна представительница России – Алиса Жамбалова, отставшая от победительницы на 1 минуту 27,7 секунды.