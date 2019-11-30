Крушение вертолета у Абрау-Дюрсо: у пилота было разрешение на полет

Пилот частного вертолета Robinson, который потерпел крушение в Краснодарском крае, имел разрешение на полет. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщили представители группы компаний "Абрау-Дюрсо", которой принадлежало воздушное судно.

Вертолет летел из поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края в Анапу. За штурвалом находился директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау", сотрудник Центра винного туризма Юрий Королев. После падения вертолет загорелся. Пилот погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности полета, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Проверку обстоятельств происшествия проводит также Южная транспортная прокуратура.