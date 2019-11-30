Паром с россиянами в Великобритании задержали из-за проблем с документами

Задержание парома с российским экипажем в Великобритании связано с отсутствием или неправильным оформлением документов, сообщили в посольстве России. Претензий к российским морякам у британских властей нет, сообщает канал "Россия 24".

Сейчас судно находится в порту Портленда с экипажем на борту. В команде 9 человек, питанием и теплой одеждой они обеспечены, но нигерийская компания не платит им зарплату уже два месяца. Дипломаты держат ситуацию под контролем.

Нигерийский паром "Джирех" был задержан в минувший четверг на пути из Норвегии в Сенегал после того, как безуспешно просил стоянку на островах у побережья Нормандии. У пограничников вызвало подозрение отсутствие необходимых документов.