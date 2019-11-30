Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

В гостинице на востоке столицы произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен. Инцидент произошел на Ботанической улице, стрелявший скрылся на автомобиле ВАЗ, его разыскивают полицейские.

Конфликт предположительно произошел между тремя постояльцами гостиницы. В ходе ссоры один из них применил травматический пистолет и ранил другого, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.