Семеро пострадавших: появилось видео столкновения маршрутки с деревом в Тольятти

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с участием маршрутки, произошедшей днем в минувшую пятницу, 29 ноября, на пересечении улиц Кунеевской и Диагональной в Тольятти.

По предварительным данным, женщина-водитель выехала со второстепенной дороги и затормозила посреди перекрестка.

Микроавтобус попытался уклониться от столкновения, но маневр оказался неудачным – маршрутка задела легковушку, после чего выехала за пределы проезжей части, где врезалась в дерево.

Как сообщала пресс-служба управления МЧС РФ по Самарской области, в результате столкновения травмы получили семь человек, находившиеся в салоне маршрутного транспортного средства.

Среди пострадавших оказался ребенок – девочка 2016 года рождения.