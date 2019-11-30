Ферстаппен – лучший в третьей практике на Гран-при Абу-Даби

Голландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен продемонстрировал лучшее время по итогам третьего свободного заезда на Гран-при Абу-Даби, который проходит на автодроме "Яс Марина". Результат голландца составил 1 минута 36.566 секунды.

Второй результат у британского гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. Замкнул тройку его партнер по команде финн Валттери Боттас. Российкий пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал с 12-м временем. Его напарник Пьер Гасли завершил заезд десятым.

Позже в субботу пройдет квалификация Гран-при Абу-Даби, а в воскресенье состоится сама гонка.