Атака на мосту: на улицах Лондона будет больше полицейских

В столице Англии увеличится количество патрулирующих улицы полицейских. Причина – недавнее нападение на Лондонском мосту.

Мэр города Садик Хан считает, что так лондонцам будет спокойнее. Хотя причин для повышения террористической угрозы в стране нет, скорее всего преступник действовал в одиночку, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на Лондонском мосту злоумышленник, вооруженный ножом, успел нанести ранения пятерым прохожим. Двое погибли на месте. Лондонцы кинулись за убийцей, пытаясь его обезвредить, и повалили его на землю. Подоспевшие полицейские, разнимая драку, ликвидировали преступника. Его личность уже установлена, это 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм.