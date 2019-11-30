Нокаутированному Емельяненко Кокляеву пожелали боксировать дальше

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в бою с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым показал хороший бокс — это отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. В своем Instagram он поздравил Емельяненко-младшего с победой, а Кокляеву пожелал продолжать заниматься боксом, несмотря на поражение.

За популяризацию бокса в стране победитель боя получил от Федерации бокса России премию в один миллион рублей, проигравший — 500 тысяч рублей, напомнил Кремлев.

По мнению одного из организаторов прошедшего накануне боя, президента промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, Емельяненко и Кокляев — оба молодцы, они получили от этого противостояния все, что могли, и смысла в реванше нет. "Класс победил", — отметил Гаджиев, добавив, что "было бы несправедливым, если бы только пришедший в единоборства человек победил того, кто этим занимается очень и очень давно".

"У подобных боев есть своя аудитория, и они точно имеют место быть", — сказал Гаджиев РИА Новости.

Бой проходил по правилам бокса и завершился досрочной победой 38-летнего Емельяненко в первом раунде. Через две минуты и 47 секунд после его начала Емельяненко-младший отправил своего соперника в нокаут.

Чемпионский пояс бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко за победу в боксерском поединке против штангиста Михаила Кокляева вручил 16-летний школьник-герой из Иркутска Вячеслав Дорошенко. Неделю назад он спас девятилетнюю девочку, которую силой усадил в автомобиль и пытался похитить 48-летний рецидивист.