Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил. Как сказано в публикации газеты "Голос Украины", звания отныне будут соответствовать стандартам НАТО.

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон призван мотивировать граждан Украины поступать на службу по контракту. Также он призван помочь переходу украинской армии на профессиональный принцип комплектования, пишет РИА Новости. Часть положений закона вступит в силу через 10 месяцев и 1 день​​​.

С конца 2014 года Украина поставила целью вступление в НАТО, для чего к 2020 году обязалась обеспечить полную совместимость своих войск с силами членов альянса.