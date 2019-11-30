Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

Российская сборная, в которую вошли шесть школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Кургана, получила пять золотых и одну серебряную медали на Китайской национальной олимпиаде по математике в городе Ухань.

Это тренировочное испытание для ребят перед питерской 61-й Международной математической олимпиадой в следующем году, сообщает ТАСС.