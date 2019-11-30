Потерянные смыслы и самоубийство: Молчанов и Медведчук порассуждали о ситуации на Украине

После распада Советского Союза Украина так и не стала самостоятельным государством и утратила смысл существования, заявил в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале NewsOne украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. По его словам, Украина оказалась в состоянии войны с Россией из-за того, что с 1991 года так и не стала субъектной и самостоятельной страной, способной реализовывать свои собственные внутренние и внешние политические планы.

В погоне за прибылью от газа украинские элиты забыли о "смыслах нашего дальнейшего бытия", говорит Молчанов, — а они "гораздо глубже газовой трубы". Украина сможет говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях, лишь став субъектной страной, отметил он. Если же все отрасли в государстве контролируют западные корпорации, то о какой вообще самостоятельности может идти речь?

Тем временем глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук во время "Большого интервью" на телеканале "112 Украина" назвал самоубийственной идею возвращения Донбасса силовым путем. По его словам, тот, кто популяризирует подобный шаг, не просто является самоубийцей — он игнорирует основные национальные интересы, так как никто не хочет гибнуть в этом противостоянии.

Это, по словам Медведчука, видно и по показателям призыва в армию, когда призывают 10-12 процентов от тех, кого пытаются вызвать повесткой в военкомат, и по многим другим признакам.

"Да, есть у нас воинственно настроенные радикалы или, как их еще называют, активисты, ну и что? Но 80 процентов наших граждан хотят мира. И они хотят мира именно таким образом, чтобы этот мир наступил. А если мы говорим, что с ними надо договориться, значит, нужен компромисс", — подчеркнул Медведчук.

Правильной основой реинтеграции он считает предоставление Донбассу автономии в составе Украины и не согласен с обвинениями ряда украинских политиков в том, что предоставление региону подобного особого статуса станет капитуляцией.