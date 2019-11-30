Агрессивный лось атаковал машину на трассе около Тольятти. Видео

Очевидец запечатлел на видео момент нападения лося на легковой автомобиль. Как сообщают СМИ, инцидента произошел на Хрящевском шоссе в окрестностях Тольятти.

На записи видно, как животное, двигавшееся навстречу легковушке, внезапно атаковало транспортное средство.

После этого сохатый взял небольшую паузу, а затем снова попытался добраться до легковушки. На этот раз водитель был начеку и своевременно разорвал дистанцию.

В результате инцидента никто не пострадал, однако известно, что автомобиль получил повреждения.

О дальнейшей судьбе буйного лося пока не сообщается.