"Уфа" прервала безвыигрышную серию, на выезде победив "Крылья Советов"

В Самаре матчем между "Крыльями Советов" и "Уфой" стартовал 18 тур футбольного чемпионата России. Футболисты из столицы Башкортостана смогли добиться выездной победы над соперником в его родных стенах.

Встреча завершилась с минимальным счетом 160 в пользу подопечных Вадима Евсеева. Автором единственного гола уфимцев стал Ловро Бизяк, поразивший ворота Сергея Рыжикова на 25 минуте.

Благодаря выездному успеху "Уфа" смогла прервать свою неудачную серию из семи матчей (5 ничьих и 2 поражения). Теперь в активе башкирского клуба 22 очка и шестое место в РПЛ. "Крылышки" же не выигрывают уже пять игр кряду. С 18 очками они занимают 12 строчку.