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30 ноября 201916:44

"Низкопоклонство перед Западом": Бальбек оценил поступок Зеленского

Сергей Мальгавко/ТАСС

Проявлением низкопоклонства перед Западом назвал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек закон о новых воинских званиях для сержантов и старшин украинских Вооруженных сил. Эти звания отныне будут соответствовать стандартам НАТО.

Закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, призван мотивировать граждан Украины поступать на службу по контракту и помочь переходу украинской армии на профессиональную основу по образцу армии западноевропейского образца. Часть положений закона вступит в силу через 10 месяцев и 1 день.

По словам Бальбека, сколько ни переименовывай звания, уровень боеготовности от этого не изменится: боеспособность армии определяется ее боевой выучкой, количеством учений и поступлением современного вооружения.

"Да, в сегодняшней Украине мы наблюдаем низкопоклонство перед Западом во всем: в политике, социуме и, конечно же, не осталась в стороне и армия", — заявил депутат РИА Новости.

По его словам, армии стран Запада традиционно считались высокопрофессиональными и хорошо вооруженными, однако даже такое огромное количество сержантов в столкновениях с Россией не помогало ни одной европейской стране.

На Украине в декабре 2014 года были внесены изменения в законодательство с целью отказа от внеблокового статуса государства. Дополнительные изменения, принятые в июне 2016 года, определяют целью внешней политики страны вступление в НАТО. К 2020 году Украина обязалась обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.

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