"Витесс" официально подтвердил отставку Леонида Слуцкого

Голландский футбольный клуб "Витесс" официально объявил об отставке главного тренера команды Леонида Слуцкого. Ранее российский специалист сам подал в отставку, но руководство клуба взяло некоторое время на размышления.

Вместе со Слуцким команду из Арнема покидают и его российские помощники – бывшие футболисты московского ЦСКА и сборной Россиии Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский, сообщает официальный сайт арнемцев.

Решение об отставке Слуцкий принял после того, как его подопечные потерпели пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. Игра 15 тура против "Херенвена" завершила поражением со счетом 2:3. Из-за неудач "Витесс" откатился в таблице со второго на седьмое место. У него 23 очка.

Напомним, что Слуцкий возглавлял "Витесс" с лета 2018 года.