Питерского доцента-расчленителя привезли в Москву

Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов из петербургского СИЗО "Кресты" доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом рассказал адвокат ученого Александр Почуев.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он находился в близких отношениях. Жестокое убийство на почве бытового конфликта произошло в ночь на 8 ноября. После этого Соколов попытался избавиться от тела Ещенко, расчленив его и утопив в реке Мойке, но сотрудники правоохранительных органов поймали его с поличным.

В ходе поисков в первые дни после убийства водолазы обнаружили в Мойке останки еще одного, неизвестного человека. Позже источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что найденный череп не имеет отношения к криминалу: он был учебным и использовался для обучения медиков.

Спустя еще трое суток после возбуждения дела об убийстве в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга был найден еще один пакет с фрагментами тела жертвы историка.

Накануне источник в следственных органах сообщил ТАСС, что поиски других фрагментов тела жертвы Соколова в Мойке и в водоемах, куда она впадает, прекращены. Водолазы вели работы в течение трех недель с момента убийства Анастасии Ещенко с небольшими интервалами.

По решению суда Соколова поместили под стражу сроком на два месяца — до 8 января. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.

Ученый признался и еще в одном инциденте, в результате которого погиб человек. В июле 1981 года Олег Соколов был участником чрезвычайного происшествия на фрегате "Святой Георгий" в Финском заливе, при затоплении которого погиб ученый Владимир Сорокин. Соколов тогда получил условный срок.

Ранее адвокат Александр Почуев заявлял, что Олега Соколова могут перевести из "Крестов" в "Матросскую тишину". Дело, по словам защитника, передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.